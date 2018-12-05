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"Не участвую в нехитрых комбинациях": Путин рассказал, почему не захотел говорить с Порошенко

&quot;Не участвую в нехитрых комбинациях&quot;: Путин рассказал, почему не захотел говорить с Порошенко
15:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Владимир Путин рассказал, почему отказался говорить по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не стал говорить с президентом Украины Петром Порошенко. В.Путин заявил, что не хочет участвовать в его избирательной кампании, сообщают росСМИ.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал Путин.

Комментируя отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона Путин отметил, что он не уклонялся от разговора, а просто не хочет и не будет участвовать в "нехитрых комбинациях" украинского президента.

По словам Путина, Порошенко "искусно создает кризисные и провокационные ситуации, вину за которые перекладывает на Россию", а потом показывает, как успешно решает возникшие проблемы".

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Напомним, после того как Россия совершила неправомерный акт агрессии против украинских суден в Черном море, П.Порошенко пытался поговорить с российским президентом по телефону. В Кремле заявили, что разговор не состоялся "в связи с рядом факторов".

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Как сообщалось, в России арестованы 24 украинских моряка, которых захватили в Керченском проливе. Киев их считает военнопленными и призывает все мировое сообщество ввести дополнительные санкции против России. На саммите G20 в Мексике президент Дональд Трамп не захотел встречаться с В.Путиным. Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться тогда, когда захваченные украинские моряки вернуться в Украину.

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Кремль, Россия, Керченский пролив, Владимир Путин, Петр Порошенко.
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