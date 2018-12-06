Порошенко в своем Facebook впервые опубликовал пост про кота

Новости Украины: На странице в соцсети Facebook у президента Петра Порошенко появился пост про кота.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей официальной странице в Facebook фото рыжего кота.

Фотография четвероногого пушистика появилась на странице президента впервые. Глава государства рассказал, что кот - первый "житель" общежития нового образца для военных в Старичах на Львовщине.

"Поздравляю 125 военных и одного кота с новосельем! Общежитие нового образца для военных в Старычах - обитаемо. И таких по всей Украине будет 184. Всего в Старычах на Львовщине построено 8 общежитий, в которых будут проживать около тысячи наших защитников. Счастлив, что наши воины будут жить в таких условия, как дома", - написал Порошенко и опубликовал снимки.

Напомним, накануне на церемонии награждения военнослужащих по случаю Дня ВСУ Президент Петр Порошенко отметил, что украинская армия имеет наивысший уровень доверия населения среди всех государственных институтов и является гарантом суверенитета и независимости Украины.

“Армия, вооруженные силы имеют самый высокий уровень доверия среди всех государственных институтов. Наши Вооруженные силы — это заслуга воинов и еще миллионов украинцев-патриотов, которые сделали невероятное: за такой короткий срок - менее чем за пять лет - построили армию, возможно, одну из сильнейших в Европе, и остановили российского агрессора”, - подчеркнул Порошенко.