Военное положение: на сборы резервистов записалось в разы больше, чем необходимо

Новости Украины: В сборах резервистов выразили желание принять участие в 2-3 раза больше мужчин, чем необходимо.

Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки на Житомирщину, выступая перед десантниками, что на сборы резервистов записалось в 2-3 раза больше, чем необходимо.

По словам главы государства, сборы резервистов, которые продолжаются в эти дни в областях, где действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства. В некоторые военкоматы пришло в два, иногда в три раза больше резервистов, чем нужно.

"Это – показатель того высокого авторитета, которым пользуется украинская армия. Это – индикатор того, насколько качественно за прошедшие годы она изменилась, насколько окреп дух патриотизма среди украинцев", - убежден глава государства.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.