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6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил

6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
09:12 Сегодня Телеграф Фото: facebooktheministryofdefence.ua

Новости Украины: Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Костяк ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы.

В четверг, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины.

Дата установлена согласно Постановлению Верховной Рады №3528-ХІІ от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины», а 13 декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинских войск.

Украина унаследовала от СССР одну из наиболее мощных группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. Но ни для кого не секрет, что более чем за 20 лет Независимости украинская армия была почти уничтожена.

На протяжении десятилетий проходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, кто-кто из военных сам в отчаянии бросал службу, не видя в армии никакой перспективы.

С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки

Кроме внутренних факторов, добавились и внешние: все это время Украине приходилось преодолевать безумное давление Москвы, которая всячески противились созданию в Украине дееспособных Вооруженных сил.

Все эти годы Москва действовала по-разному, в зависимости от внутриполитической ситуации как в Украине, так и в России. Сначала это были дипломатические средства (порой совсем неприемлемые), а потом дошло и до открытой вооруженной агрессии.

После Революции Достоинства и с началом военных действий на востоке Украины началась новая страница летописи украинских Вооруженных сил. Несмотря на тотальные руины в армии, коррупцию, предательства, потери и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость Родины, защитить собственный народ от агрессора, а также восстановить обороноспособность Вооруженных сил.

Именно они - украинские воины, преданные до последнего присяге, являются лицом новой украинской армии с ее неистребимым духом мужества, памятью о героическом прошлом и ориентацией на будущее.

День ВСУ: Порошенко наградил почти 200 военных

Как заявил накануне на церемонии награждения военнослужащих по случаю Дня ВСУ Президент Петр Порошенко, украинская армия имеет наивысший уровень доверия населения среди всех государственных институтов и является гарантом суверенитета и независимости Украины.

“Армия, вооруженные силы имеют самый высокий уровень доверия среди всех государственных институтов. Наши Вооруженные силы — это заслуга воинов и еще миллионов украинцев-патриотов, которые сделали невероятное: за такой короткий срок - менее чем за пять лет - построили армию, возможно, одну из сильнейших в Европе, и остановили российского агрессора”, - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что ВСУ и в дальнейшем будут усиливать боевой потенциал, в том числе и благодаря поступлению в боевые части современного нового и модернизированного вооружения и техники.

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Все по теме:

ВМС ВСУ, Армия, Воздушные Силы, ВСУ, Сухопутные войска, 6 декабря, День Вооруженных Сил.
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