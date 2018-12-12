Скачать
Среда, 12.12.2018
Порошенко обратился к Путину: &quot;Это не шутка и не инцидент. Это война&quot;
Порошенко обратился к Путину: "Это не шутка и не инцидент. Это война"
Приватизация &quot;Центрэнерго&quot; отменяется
Приватизация "Центрэнерго" отменяется
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

Порошенко обратился к Путину: "Это не шутка и не инцидент. Это война"

Порошенко обратился к Путину: &quot;Это не шутка и не инцидент. Это война&quot;
10:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко назвал нападение российских военных на украинские корабли недалеко от Керченского пролива войной.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому изданию Fox News открыто обратился к президенту РФ Владимиру Путину и назвал войной нападение российских военных на украинских моряков в Азовском море.

"Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", — заявил Порошенко. 

 

Он также отметил решительную реакцию мира на данный акт агрессии.

В Крыму оккупанты задержали адвоката украинских моряков-военнопленных

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина, нам необходимо действовать", — добавил Порошенко.

Как сообщалось ранее, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила трех раненых украинских моряков, которые содержатся в медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Керченский пролив, Война, Видео, Петр Порошенко, Президент Украины, Ситуация в Керченском проливе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
02 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
03 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 Тымчук: Протестами во Франции руководил новый глава ГРУ России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: все подробности
Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
Украина празднует День Сухопутных войск
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь