Порошенко обратился к Путину: "Это не шутка и не инцидент. Это война"

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко назвал нападение российских военных на украинские корабли недалеко от Керченского пролива войной.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому изданию Fox News открыто обратился к президенту РФ Владимиру Путину и назвал войной нападение российских военных на украинских моряков в Азовском море.

"Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", — заявил Порошенко.

Он также отметил решительную реакцию мира на данный акт агрессии.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина, нам необходимо действовать", — добавил Порошенко.

Как сообщалось ранее, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила трех раненых украинских моряков, которые содержатся в медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в Москве.