Новости Украины: Роман Насиров заявил о готовности приступить к работе на посту главы ГФС, от президентских амбиций отказываться не будет.

Восстановленный судом в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров ожидает в среду решения Кабинета министров о своем вступлении в должность главы ГФС и готов продолжить работу на этом посту.

"В соответствии с решением суда я уже восстановлен в должности. Сейчас нужна формальная процедура, а именно решение Кабмина для того, чтобы я вступил в полномочия в должности главы Государственной фискальной службы. Я ожидаю, что Камбин это сделает сегодня и фактически сегодня или завтра продолжить работу в должности", - сказал Р.Насиров в эфире телеканала "112. Украина" в среду.

При этом он подчеркнул, что решение суда о восстановлении его в должности является обязательным для исполнения, "и неисполнение решения – это будет противозаконное еще одно действие".

Чиновник подчеркнул, что в правительстве уже есть как соответствующее судебное решение, так и исполнительное производство на исполнение решения суда. "Правительство может теоретически решить оспорить, но во-первых они должны выполнить решение суда – это прописано в решении, и восстановить меня в должности. А в-третих, суд признал противоправным и незаконным решение об увольнении", - сказал Р.Насиров.

На вопрос, приступит ли он к исполнению обязанностей после восстановления в должности главы ГФС, или сразу уволится, чиновник сказал: "Приступлю к обязанностям и буду работать".

"Я считаю, что надо возвращаться, работать дальше, показать реальную борьбу и с контрабандой, и той теневой экономикой, которая опять пошла в тень. И сделать так, чтобы бюджет рос не на 10% в год, а на 20-30%", - сказал Р.Насиров.

Отвечая на вопрос о компенсации средств за время его отсутствия на работе в ГФС, он сказал, что суд постановил выплатить ему около 183 тыс. грн за "вынужденный прогул" из-за увольнения. При этом Р.Насиров отметил, что готов предоставить эти средства для оплаты услуг защитников украинских моряков, удерживаемых в плену в РФ.

Р.Насиров также заявил, что готов принимать участие в президентской кампании. "От президентских амбиций не отказался и отказываться не буду. Я думаю, это шаги, которые будут в следующем году", - сказал он.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок. Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривень государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы. В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривень залога. 31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.