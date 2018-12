Итоги 11 декабря: Стрельба в Страсбурге, Насирова восстановили и снежный циклон

__________________________________________________________________________________________________

На рождественской ярмарке в Страсбурге расстреляли людей

Вечером 11 мая в французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы 4 человека погибли, еще 11 получили ранения. Однако, число пострадавших может возрасти.

Впоследствии, в полиции сообщили, что подозреваемым в стрельбе является 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt), которому удалось скрыться с места инцидента. Его разыскивают французские правоохранители.

Известно, что он ранее был судим за вооруженное нападение и занесен в список подозреваемых в терроризме.

Президент Франции Эммануэль Макрон взял под личный контроль развитие ситуации в городе и отправил на место происшествия министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

France: Manhunt underway for man “known to police” who opened fire at Christmas market, killing two: This fits the jihadi MBO. https://t.co/P6YgDnr9AH pic.twitter.com/SZgrI3miFZ

— Pamela Geller (@PamelaGeller) 11 декабря 2018 г.