Итоги 11 декабря: Стрельба в Страсбурге, Насирова восстановили и снежный циклон

Новости Украины: Во вторник, 11 декабря, суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС. В Страсбурге на Рождественской ярмарке устроили стрельбу. На Украину надвигается серьезная непогода. Time объявил победителя номинации "Человек года". Такими были главные новости 11 декабря в Украине и мире.

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На рождественской ярмарке в Страсбурге расстреляли людей

Вечером 11 мая в французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы 4 человека погибли, еще 11 получили ранения. Однако, число пострадавших может возрасти.

Впоследствии, в полиции сообщили, что подозреваемым в стрельбе является 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt), которому удалось скрыться с места инцидента. Его разыскивают французские правоохранители.

Известно, что он ранее был судим за вооруженное нападение и занесен в список подозреваемых в терроризме.

Президент Франции Эммануэль Макрон взял под личный контроль развитие ситуации в городе и отправил на место происшествия министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

France: Manhunt underway for man “known to police” who opened fire at Christmas market, killing two: This fits the jihadi MBO. https://t.co/P6YgDnr9AH pic.twitter.com/SZgrI3miFZ — Pamela Geller (@PamelaGeller) 11 декабря 2018 г.

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил траур после трагических событий. Рождественская ярмарка не будет работать 12 декабря. Также решением мэрии были отменены все спектакли в театрах.

Насирова вернули на должность главы ГФС

Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Чиновник намерен 12 декабря прийти в здание ГФС и приступить к исполнению служебных обязанностей.

Роман Насиров восстановился в должности главы ГФС

В то же время в правительстве заявили, что обжалуют восстановление Насирова.

Тарифы на тепло повысили еще в шести городах Украины

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии в шести городах Украины. Тарифы на тепло повышаются с 1 января 2019 года.

Евросоюз перечислил Украине 500 миллионов евро

Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Непогода в Украине

В Украину 12 и 13 декабря придет сильная непогода. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и дожди почти во всех областях. Кроме того, в акватории Черного и Азовского морей ожидаются сильные порывы ветра и шторм.

Так, 12 декабря в центральных, северных областях, и на Николаевщине и Херсонщине ожидается сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели, а на дорогах гололедица. Кроме того, во всех регионах, кроме Запада, будут порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Спасатели ожидают метели и штормовое предупреждение в Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях. В то же время, еще в шести прогнозируют сильные ливни – Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская.

Прирост снежного покрова 12-20 сантиметров. Ночью 12 декабря по северной половине акватории Черного моря и на Азовском море порывы ветра 25-28 метров в секунду; высота волн на Черном море 3-5 метров, на Азовском море 1,3-1,5 метра, в открытой части моря 1,5-2 метра, – сообщил Укргидрометцентр.

"Человек года" от Time

Победителем в номинации "Человек года" по версии журнала Time стала группа журналистов, среди которых также убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги.

На обложке следующего выпуска Time появятся фотографии журналистов, "стоящих на страже правды". Среди них – Хашогги, а также репортеры, которые находятся под арестом.

По словам главного редактора журнала Эдварда Фелсенталя, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет среди живых.

"Смерть Хашогги заставила мир пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене",– сказал Фелсенталь.

Он уточнил, что в номере журнала, посвященном персоне года, будет несколько обложек, на которых изображены работники СМИ: это журналисты Capital Gazette, на редакцию которого была совершена атака летом 2018 года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.