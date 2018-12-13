Савченко заявила, что теряет зрение и слух: суд перенесли

Новости Украины: Суд перенес рассмотрение вопроса о продлении ареста Н.Савченко на 17 декабря из-за ее плохого самочувствия после прекращения голодовки.

Суд перенес заседание о продлении срока содержания под стражей, обвиняемую в государственной измене, народного депутата Надежды Савченко.

Н.Савченко заявила, что после недели сухого голодания она частично потеряла зрение и слух и не может участвовать в судебном заседании.

"Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха, и сильную одышку, при которой больно ходить", - написала в письме суду Савченко. Нардеп просит дать перенести суд и дать ей время на реабилитацию, так как нуждается в восстановлении и выходе из голодовки.

"Для восстановления и выхода из сухого голода мне нужно время. Сегодня я не в состоянии выехать в суд по состоянию здоровья, поэтому прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время на реабилитацию", - написала Савченко.

Судья удовлетворил ходатайство и заседание перенесли на 14 часов 17 декабря.

Как сообщалось, Савченко объявила, что будет голодать 5 декабря. 13 декабря нардеп прекратила сухое голодание. По ее словам она похудела на 7 кг. Савченко сообщила, что она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступки, и она сможет подать электронную декларацию.

Напомним, 22 марта депутаты поддержали представление ГПУ и разрешили привлечь нардепа к уголовной ответственности 23 марта 2018 года Надежду Савченко арестовали

В настоящее время Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.