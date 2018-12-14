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Патриарх Кирилл написал Папе Римскому, в ООН и ряду чиновникам из-за Украины

Патриарх Кирилл написал Папе Римскому, в ООН и ряду чиновникам из-за Украины
11:59 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил свое послание ряду чиновников и священникам, в котором сообщил о "давлении" властей Украины на УПЦ МП.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсекретарю Всемирного совета церквей Олаву Фюксе Твейту заявление, в котором сообщил о "давлении" украинских властей на УПЦ МП и "вмешательстве" государства в церковную жизнь Украины.

Послания главы Русской православной церкви также направлены генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, генсекретарю ОБСЕ Томасу Гремингену, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как главам государств, которые входят в "нормандскую четверку".

Сообщается, что патриарх Кирилл в послании указал о нарушениях прав и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.

Глава РПЦ заявил, что епископат в Украине хотят заставить принять участие в Объединительном соборе, на котором УПЦ МП "должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую президентом Украины Петром Порошенко совместно с патриархом константинопольским Варфоломеем", хотя у нее "13 тысяч приходов, более 200 монастырей и миллионы верующих".

Названа дата, когда Вселенский патриарх вручит Томос

Его возмутил тот факт, что риглашения на собор от вселенского патриарха архиереи "получали из рук государственных чиновников" – и предположил новые "нарушения прав". Такие факты вызывают опасения из-за еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому православию".

Таким образом, глава РПЦ Кирилл увидел попытку "использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе". Он призвал воих адресатов "приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви (МП) от дискриминации и давления со стороны украинских властей.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в стенах Собора святой Софии пройдет Объединительный собор, а на 9.00 утра на Софийской площади запланирована совместная молитва, на которую может прийти каждый украинец. Авторы обращения называют приближающийся день предоставления Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви "днем исторического триумфа Украины" и отмечают, что это "восстанавливает справедливость и Богом вдохновенное право на создание канонической автокефальной соборной православной украинской церкви".

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Патриарх Кирилл, Послание, Папа Римский Франциск, Генсекретарь ООН, "Нормандская четверка", Власти Украины, Давление на УПЦ МП.
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