Лукашенко заявил, что Порошенко отклонил его помощь по Донбассу

Новости Украины: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина отклонила его предложение помочь в прекращении войны на Донбассе.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что предлагал помощь по контролю на российско-украинской границе, а также выборов на Длнбассе, но его предложения не наши поддержки.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - заявил президент Беларуси А. Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в Минске в пятницу, 14 декабря.

Как сообщает белорусское издание "Белта", Лукашенко призвал к практическим шагам по решению конфликта на Донбассе.

"Нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди", - считает Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что войну можно прекратить "прощением".

"Мы втроем [Россия, Украина и Беларусь] решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может, где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили - 30 миллионов погибли - почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении", - сказал он.

Лукашенко считает, что если не прекратить боевые действия, то вскоре на Донбассе появятся "отмороженные нацмены".

"Чем дальше - тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести", - заявил он.

"Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить", - заявил белорусский лидер.

Напомним, недавно Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ. Также Лукашенко заявлял, что не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси.