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Гройсман объяснил, от чего зависит экономическая стабильность в стране

Гройсман объяснил, от чего зависит экономическая стабильность в стране
14:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Независимый и справедливый суд является залогом экономической стабильности в стране.

Независимый и справедливый суд является залогом экономической стабильности в стране, поскольку гарантирует защиту инвестиций и права собственности.

Об этом во время конференции "Роль Верховного суда в обеспечении прав и свобод человека" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Во многих вопросах суд является фундаментальным и ключевым органом, чтобы защитить инвестиции. И тогда у нас будет абсолютно другой подход относительно привлечения инвестиций в Украину, реинвестирования национальным бизнесом ресурсов в создание новых рабочих мест", - сказал он.

Премьер указал на то, что сейчас Верховный суд Украины пользуется доверием у граждан и бизнеса.

"Сегодня решения Верховного суда вызывают доверие. Для нас является ключевым возобновлять справедливость. Если мы говорим о доверии, то доверие можно добыть через конкретные решения. И то, что судебная ветвь власти должна быть одной из самых авторитетных в стране - у меня нет никаких сомнений", - отметил он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что на данный момент тяжело оценивать, насколько вероятной является реализация идеи "плана Маршалла" в нашей стране

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Суд, Верховный суд Украины, Владимир Гройсман.
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