Геращенко об Объединительном соборе: Сейчас рождается история

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на Софийской площади вместе с верующими со всех регионов Украины ожидает решения Объединительного собора.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что сегодня в Софии Киевской, где в эти минуты проходит Объединительный собор, рождается история.

Геращенко рассказала, что на Софийской площади, куда с утра начали приходить украинцы в поддержку автокефалии, она встретила много знакомых военных капелланов, с которыми виделись на фронте, в армейских батальонах и бригадах. Поддержать историческое событие, по словам чиновника, приехали люди из разных регионов Украины и разных профессий.

Первый вице-спикер Верховной Рады пожелала мудрости священникам и святым отцам, а верующих, что стоят на Софийской площади, пожелала дождаться благой вести.

Ранее, начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что сотрудники полиции задержали двух человек с опасными предметами. Сообщается, что у одного из задержанных полицейские обнаружили холодное оружие, а у другого - нунчаки.

Как известно, сегодня, 15 декабря, в Софии Киевской проходит Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине. Это будет закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина. Все остальные люди, за исключением технических служб заповедника, не будут иметь доступа на территорию заповедника.