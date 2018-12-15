Скачать
Суббота, 15.12.2018
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Биатлон. Результаты гонки преследования в Хохфильцене 15.12.2018
Результаты гонки преследования в Хохфильцене
&quot;30 Seconds To Mars&quot; снова выступят в Украине
"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине

Геращенко об Объединительном соборе: Сейчас рождается история

Геращенко об Объединительном соборе: Сейчас рождается история
15:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на Софийской площади вместе с верующими со всех регионов Украины ожидает решения Объединительного собора.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что сегодня в Софии Киевской, где в эти минуты проходит Объединительный собор, рождается история.

Геращенко рассказала, что на Софийской площади, куда с утра начали приходить украинцы в поддержку автокефалии, она встретила много знакомых военных капелланов, с которыми виделись на фронте, в армейских батальонах и бригадах. Поддержать историческое событие, по словам чиновника, приехали люди из разных регионов Украины и разных профессий.

Первый вице-спикер Верховной Рады пожелала мудрости священникам и святым отцам, а верующих, что стоят на Софийской площади, пожелала дождаться благой вести.

Ранее, начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что сотрудники полиции задержали двух человек с опасными предметами. Сообщается, что у одного из задержанных полицейские обнаружили холодное оружие, а у другого - нунчаки.

Как известно, сегодня, 15 декабря, в Софии Киевской проходит Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине. Это будет закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина. Все остальные люди, за исключением технических служб заповедника, не будут иметь доступа на территорию заповедника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирина Геращенко, Голосование, Верующие, Предстоятель, Софийская площадь, Объединительный Собор, Томос, Автокефалия УПЦ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий
05 День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
Объединительный собор в Киеве: трансляция
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь