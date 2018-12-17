Порошенко рассказал, вернут ли должность Насирову

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что по имеющейся у него информации, Кабмин не будет восстанавливать Романа Насирова в должности главы ГФС.

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, во время пресс-конференции рассказал, что на сколько он проинформирован, правительство не намерено восстанавливать Романа Насирова на должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

По словам Главы государства, Насиров до сих пор не восстановился в должности, так как решение не вступило в законную силу.

Порошенко объяснил, что судья, которая принимала это решение, не является представителем реформированного суда - она не прошла соответствующее тестирование и не прошла соответствующее оценивание. В то же время, президент Украины заявил, что намерен обязательно проверить информацию по данному вопросу.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова на должности председателя Государственной фискальной службы. Согласно решению суда, ему обязаны выплатить заработную плату за время вынужденного прогула начиная со 2 февраля 2018 года, когда Кабмин постановил освободить чиновника. Правительство намерено подать апелляцию на решение Окружного админсуда Киева о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС.

Как сообщалось ранее, 18 января 2018 года Министерство финансов Украины направило правительству представление об увольнении Насирова согласно информации, полученной от посольства Великобритании в Украине, о наличии у Насирова гражданства Британии.