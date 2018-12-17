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Гройсман ответил на слова Лаврова о провокациях на границе с Крымом

Гройсман ответил на слова Лаврова о провокациях на границе с Крымом
14:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Гройсман на провокационное заявление Сергея Лаврова заявил, что это очередная попытка РФ оправдать свою неприкрытую агрессию.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о возможных провокациях со стороны Украины являются очередной попыткой оправдать российскую неприкрытую военную агрессию.

"Как прокомментировать слова министра иностранных дел Российской Федерации. Первая моя реакция относительно вашего вопроса – он сам это придумал, потом еще вышел сам и озвучил. Третье, чего ему не хватает, – это еще и реализовать свой абсолютно неадекватный план", - заявил В.Гройсман на совместном брифинге с высоким представителем ЕС Федерикой Могерини по результатам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник.

Украинский премьер подчеркнул, что Украина нигде и никогда не создавала провокаций. "Я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и неприкрытую военную агрессию", - подчеркнул В.Гройсман.

В связи с этим, глава украинского правительства посоветовал С.Лаврову сделать все от него возможное для освобождения украинских моряков и отвода Вооруженных сил России с территории Украины.

Гройсман и Могерини в Брюсселе обсудили ситуацию в Азовском море

"Я думаю, что тогда его взнос в мир и дипломатию будет очень существенным и будет заслуживать уважения в мире", - добавил В.Гройсман.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии информации, что на последнюю декаду декабря Украина планирует провокацию на границе с Крымом.

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Россия, Крым, Сергей Лавров, Владимир Гройсман, агрессия РФ.
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