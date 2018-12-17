Могерини: Призываю немедленно освободить всех украинских политзаключенных

Новости Украины: Федерика Могерини призывает Кремль освободить Олега Сенцова и других политзаключенных.

Высокий Представитель ЕС призвала Российскую Федерацию освободить режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных, захваченных в Украине.

Об этом она сказала в понедельник во время пресс-конференции по итогам 5-го заседания Совета Ассоциации ЕС-Украина.

"Мы будем подчеркивать снова и снова - мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы осуждаем продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова. Мы призываем к немедленному освобождению всех украинских граждан, незаконно арестованных в Крыму и в России, включая Олега Сенцова, удостоенного на прошлой неделе премии имени Сахарова в Европейском парламенте", - заявила Высокий представитель ЕС.

Она подчеркнула, что Евросоюз полностью поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, и подчеркивает необходимость полного выполнения Минских соглашений.