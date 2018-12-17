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Военным прокурорам разрешили скрывать декларации о доходах

Военным прокурорам разрешили скрывать декларации о доходах
17:23 Сегодня Телеграф Центр противодействия коррупции Фото: 112.ua

Новости Украины: Постановление было вынесено по результатам рассмотрения кассационной жалобы ГПК.

Верховный Суд узаконил закрытие деклараций военных прокуроров.

"Верховный Суд под председательством судьи Белоуса оставил в силе решения судов предыдущих инстанций и позволил сокрытие деклараций военных прокуроров", - говорится в сообщении.

В общественной организации напомнили, что подали соответствующий иск еще в мае 2017 года, когда стало известно об отсутствии в открытом доступе деклараций около 70 прокуроров.

"Декларации исчезли из публичного доступа в связи с постановлением о применении мер специальной безопасности в виде обеспечения конфиденциальности данных ряда должностных лиц военной прокуратуры, принятом 31 марта 2017 главным военным прокурором Анатолием Матиосом", - отмечают в ГПК.

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В ГПК убеждены, что имущественные декларации прокуроров не содержат никакой информации, разглашение которой может угрожать их безопасности, поскольку персональные данные не публикуются в Реестре, как и данные о месте жительства и место нахождения имущества, а должности и имена прокуроров и так являются публичными.

Между тем в Генпрокуратуре объясняют необходимость изъятия деклараций тем, что во время расследования фактов ведения Вооруженными силами Российской Федерации агрессивной войны против Украины, была получена информация о существовании реальной угрозы жизни и здоровью военных прокуроров, осуществляющих эти расследования.

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Украина, Верховный суд, Военные прокуроры, ГПК.
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