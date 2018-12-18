Замглавы МИД о резолюции Генассамблеи ООН: Это не последнее решение

Новости Украины: Кислица считает, что "крымская" резолюция доказала, что друзей у РФ стало меньше.

Принятие резолюции Генассамблеи ООН по милитаризации Крыма является победой не только Украины, но и самой Генассамблеи, доказывает ее силу и роль.

К тому же, по итогам обсуждения становится очевидным, что группа друзей России в дальнейшем уменьшается, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии корреспонденту Укринформа в кулуарах Генассамблеи ООН.

"Сегодняшний день - это победа не только для Украины, это победа прежде всего Генеральной ассамблеи. Уже не первый год, не первое десятилетие продолжается дискуссия о ее силе и роли. Тот факт, что поддержание международного мира и безопасности Генассамблея проголосовала на нашей стороне, говорит о том, что она остается здоровым организмом", - подчеркнул Кислица.

Украинский дипломат рассказал, что его возмутили некоторые выступления представителей стран-друзей России, которые безуспешно пытались внести правки в резолюцию.

"Один из наиболее токсичных эпизодов этой дискуссии - это когда ты вынужден сидеть и слушать лекцию о мире и безопасности от Сирийской Арабской Республики. Это просто позор", - пояснил он.

Кислица добавил, что с другой стороны, такие выступления иллюстрируют, что группа друзей России становится меньше. В то же время Украина продолжает активно продвигать свои инициативы.

"Работа продолжается. Это не последнее решение. Как сказал господин посол, у нас будет к концу года, надеюсь, еще решение по правочеловеческой резолюции, буквально сейчас идет борьба за это решение в пятом комитете", - отметил дипломат.

В понедельник, 17 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма. В ней выражается обеспокоенность угрозами безопасности, которые прогрессирующая милитаризация Россией Крыма несет Украине, Черноморскому региону и Европе в целом.

Впервые в тексте упоминается, что оккупировав Крым, Россия нарушила взятые на себя обязательства по Будапештскому меморандуму. Резолюция призывает Москву вывести войска из Крыма и завершить свою временную оккупацию украинского полуострова.

Документ также осуждает нападение на украинские корабли и моряков ВМС 25 ноября и призывает Россию немедленно их освободить без всяких дополнительных условий.