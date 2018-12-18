Сотрудникам ГПУ значительно повысили зарплаты

Новости Украины: Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины.

Кабинет министров Украины предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов государственных служащих Генеральной прокуратуры Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

В частности, отмечается, что ранее на служащих Генпрокуратуры, которая является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией по всей стране, повышение должностных окладов не распространялось. Соответственно, данный документ принят для обеспечения междолжностной дисциплины в оплате труда.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратится в Генпрокуратуру о проверке ситуации с невыплатой зарплат работникам Специализированной медико-санитарной части №14 в Смеле (Черкасской области).