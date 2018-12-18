Денисова: Призываю РФ принять меры по обеспечению медицинского ухода политзаключенного Клыха

Новости Украины: Несмотря на ухудшение состояния здоровья политзаключенного, он намерен вновь начать голодовку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает представителей российской власти немедленно провести медицинскую диагностику и лечение болезней украинского политического заключенного Станислава Клыха, незаконно осужденного в России.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook. "Обеспокоена неутешительными новостями о состоянии здоровья политзаключенного Станислава Клыха, которого удерживают в исправительной колонии Российской Федерации", - заявила Денисова.

Она отметила, что об ухудшении самочувствия Клых сообщил в открытом письме. В частности, он пишет, что "состояние его здоровья критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак". "Вызывает беспокойство то, что в таком состоянии Станислав заявил о намерении вновь начать голодовку", - подчеркнула Денисова.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и советнику президента РФ, председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностики и лечения болезней, о которых указал Станислав в своем письме", - заявила Денисова.