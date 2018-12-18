Парубий заявил, что Украина рассчитывает на поставку американского оружия

Новости Украины: Андрей Парубий сообщил, что вооружение необходимо для защиты границ.

Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку и усиление дипломатических усилий США для освобождения захваченных Российской Федерацией украинских моряков.

Об этом проинформировал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Мы рассчитываем и в дальнейшем на поддержку Соединенных Штатов Америки, чтобы как можно скорее наши ребята могли вернуться к своим семьям, вернуться на Родину. Это задача номер один для Украины", - сказал Парубий.

Вместе с тем спикер поблагодарил и лично Волкера, и руководство США в целом за решительную поддержку Украины во время очередного акта российской агрессии в Керченском проливе.

"Решительные заявления США и отмена встречи президента Трампа с Путиным пока не будут отпущены украинские моряки и украинские корабли, стали важным сигналом для мировой поддержки Украины. Позиция о том, что не может быть никаких переговоров, пока не будут возвращены украинские моряки, - это позиция, которая консолидировала всю мировую общественность", - подчеркнул Парубий.

В то же время Председатель ВР подчеркнул, что для Украины очень важно иметь возможность подготовиться к возможным агрессивным действиям Российской Федерации.

"Мы не можем позволить, чтобы Российская Федерация провозгласила Азовское море своими внутренними водами", - добавил Парубий.

Он проинформировал спецпредставителя Госдепа США о том, что Верховная Рада приняла закон о прилегающей зоне, что позволит "более эффективно использовать Вооруженные силы Украины для защиты морской границы".

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года в результате вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива были повреждены украинские военные судна, а члены экипажей были захвачены в плен. После непродолжительного пребывания в Крыму украинские моряки были перевезены в Москву: трех раненых поместили в СИЗО "Матросская тишина", остальных (21 человек) держат в СИЗО "Лефортово".