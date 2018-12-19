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Посол Украины возмущен решением Сербии голосовать против "крымской" резолюции ООН

Посол Украины возмущен решением Сербии голосовать против &quot;крымской&quot; резолюции ООН
03:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина обвинила Сербию в нарушении "джентльменского соглашения" из-за голосования в ООН по Крым.

Посол Украины в Сербии Александр Александрович обвинил Белград в нарушении джентльменского соглашения между президентами стран из-за голосования Сербии по резолюции ООН по Крыму.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Kurir.

Он напомнил, что в июле во время визита президента Украины Петра Порошенко в Белград между лидерами двух стране будет достигнуто "джентльменское соглашение не голосовать друг против друга".

В то же время Сербия оказалась одной из 19 стран, проголосовавших против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

"Сербия могла по меньшей мере воздержаться", - сказал Александрович.

"К сожалению, нам не понятны действия Сербии", - добавил он, отметив, что Украина не поддержала членства Косово в Интерполе и демонстрирует конкретные шаги в непризнании независимости этой страны.

Также посол выразил сожаление из-за неприсоединения Сербии к санкциям ЕС против России.

Как сообщалось ранее, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72.

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Сербия, ООН, Александр Александрович, Крымская резолюция.
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