Посол Украины возмущен решением Сербии голосовать против "крымской" резолюции ООН

Посол Украины в Сербии Александр Александрович обвинил Белград в нарушении джентльменского соглашения между президентами стран из-за голосования Сербии по резолюции ООН по Крыму.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Kurir.
Он напомнил, что в июле во время визита президента Украины Петра Порошенко в Белград между лидерами двух стране будет достигнуто "джентльменское соглашение не голосовать друг против друга".
В то же время Сербия оказалась одной из 19 стран, проголосовавших против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
"Сербия могла по меньшей мере воздержаться", - сказал Александрович.
"К сожалению, нам не понятны действия Сербии", - добавил он, отметив, что Украина не поддержала членства Косово в Интерполе и демонстрирует конкретные шаги в непризнании независимости этой страны.
Также посол выразил сожаление из-за неприсоединения Сербии к санкциям ЕС против России.
Как сообщалось ранее, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72.