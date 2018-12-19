Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов

Новости Украины: Петр Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов УПЦ (МП).

Президент Украины Петр Порошенко предостерегает представителей радикальных организаций от захватов храмов украинской православной церкви Московского патриархата.

"Я хочу предостеречь отдельных радикалов, которые завтра пойдут отнимать храмы (УПЦ МП- ред.), - этого нельзя делать. Вы храмы будете отнимать не у Москвы, вы храмы будете отнимать у общины, которая станет на их защиту. И работать надо с общиной, убедить и объяснить, что после того, как создана каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-либо, приходите к нам", - сказал П. Порошенко на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗов во вторник в Тернополе.

Он обратил внимание, что подобное поведение будет только на руку Российской Федерации, "потому что Кремль хочет, чтобы у нас во время объединения началась религиозная война или, по крайней мере, пролилась кровь".

Президент подчеркнул, что процесс объединения церквей долгий, но необратимый. По словам П.Порошенко, уже сейчас большое количество священников и мирян отказываются слушать приказы Кремля и готовы перейти в Православную церковь Украины.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

17 декабря спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Варфоломея в Украину, а также выступить в Верховной Раде.

6 января Вселенский патриарх Варфломей вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.