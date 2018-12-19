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Российский МИД назвал провокацией слова Турчинова о Керченском проливе

Российский МИД назвал провокацией слова Турчинова о Керченском проливе
19:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В МИД РФ назвали намерение Украины осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив провокацией.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали намерение Украины осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив я провокацией.

Как передает корреспондент в РФ, об этом на брифинге заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное, оно призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», - сказала она.

По мнению Захаровой, «когда некоторые страны ЕС пытаются деэскалировать ситуацию, делать такие заявления - просто расписываться в том, что провокация - это и есть визитная карточка нынешнего киевского режима».

Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку

Как сообщалось, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Отвечая на вопрос, будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти через Керченский пролив, он заявил: «Да. Это для нас принципиально».

По его словам, если Украина отступит от этого, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

Турчинов подчеркнул, что с вопросом прохода украинских кораблей через Керченский пролив нельзя медлить.

Ранее сообщалось, агрессия Российской Федерации не помешает планам Украины создать корабельно-катерную группировку Военно-морских сил в Азовском море.

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Все по теме:

Украина, Азовское море, РФ, Керченский пролив, Александр Турчинов, МИД РФ, Мария Захарова.
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