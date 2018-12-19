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Среда, 19.12.2018
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
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Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
21:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ТКГ в Минске не удалось договориться по вопросу обмена пленными, но Москва и Киев должны улучшать отношения для урегулирования ситуации на Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал Россию и Украину работать над двусторонними отношениями для скорейшего разрешения конфликта в Донбассе.

"Конфликт, с моей точки зрения, был бы в другом состоянии и мы могли бы говорить о более положительных аспектах... Российской Федерации и Украине надо действительно работать над двусторонними отношениями", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что "надо улучшить эти отношения, а не ухудшить".

Сайдик отметил, что России и Украина самые большие государства в Европе, поэтому "важно, чтобы именно эти страны работали по улучшению отношений".

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик также заявил, что стороны конфликта в Украине не нашли общий язык в вопросе обмена пленных по формуле всех на всех установленных лиц.

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"Этот вопрос обсуждался, но, к сожалению, стороны не могли по этому поводу найти общий язык", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

При этом он сообщил, что стороны обсуждали и другие формулы обмена.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие формулы обмена удерживаемых лиц обсуждались, М.Сайдик подчеркнул, что "это люди, а не цифры".

При этом спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что стороны конфликта в текущем году не провели ни одного обмена.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней Контактной группе по Украине Мартин Сайдик, число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в нынешнем году снизилось в два раза до 43 человек.

"С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными - сократилось на 52%", - сказал М Сайдик журналистам в среду в Минске.

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Он уточнил, что таким образом в зоне конфликта на Украине в нынешнем году погибли 43 гражданских, ранены были - 83 человека.

Таким образом, по словам спецпредставителя, количество жертв среди гражданского населения достигло самого низкого уровня с начала конфликта.

Тем не менее, продолжил М.Сайдик, сохраняются тревожные тенденции. "По данным неправительственных организаций, примерно 7 тыс. кв км на востоке Украины заминировано и загрязнено прочими взрывными устройствами. Получается, что это одна из самых заминированных территорий мира", - подчеркнул он.

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Украина, ОБСЕ, РФ, Донбасс, Минск, Мартин Сайдик, ТКГ.
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