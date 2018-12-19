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Геращенко: РФ отказалась обменивать украинских политзаключенных на своих граждан

Геращенко: РФ отказалась обменивать украинских политзаключенных на своих граждан
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Последний обмен пленными состоялся на Донбассе 27 декабря 2017 года, тогда в Украину вернулись 73 заложников.

Россия в Минске в очередной раз отказалась обменивать своих граждан на украинских политзаключенных, среди которых предлагалось обменять и удерживаемого в РФ Станислава Клыха.

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко по итогам заседания подгруппы в Минске.

"Украинская сторона еще раз подтвердила наше предложение 27 декабря в 12 часов провести освобождение заложников и политзаключенных. Мы готовы немедленно помиловать 66 боевиков в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Также мы еще раз подтвердили готовность передать РФ 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ... Ни на одно предложение мы не услышали согласия", - написала Геращенко.

Она отметила, что РФ и боевики занимают абсолютно деструктивную позицию, Россия категорически отказывается признать своих своими и называет их "отпускниками" или "добровольцами", забывая, что они прежде всего российские граждане.

"Хоть какой статус этих людей оставляет их гражданами России. И этот отказ от своих граждан Россией - очень показательный", - отметила первый заместитель председателя ВР. 

Безсмертный: Украина может навредить процессу освобождения своих граждан

Она также рассказала, что в рамках "гуманитарного жеста" Украина даже готова была пойти на компромиссные варианты, зеркально освободить людей, которые имеют тяжелые диагнозы или проблемы со здоровьем. Было, в частности, предложено освободить гражданина РФ Седикова в обмен на политзаключенного Кремля Клыха. "То есть мы готовы к различным компромиссным форматам, но во всех предложениях получили отказ", - сказала Геращенко.

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Верховная Рада, Украина, Россия, ВР, Заложники, Ирина Геращенко, РФ, Минск, Политзаключенные, Станислав Клых, Украинские политзаключенные.
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