Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Названы страны, которые проголосовали против новой резолюции ООН по Крыму
Названы страны, которые проголосовали против новой резолюции ООН по Крыму
Грибу суд в РФ отказал в домашнем аресте
Грибу суд в РФ отказал в домашнем аресте
Беринчик может сразиться с Ломаченко
Беринчик может сразиться с Ломаченко
Ученые выяснили, что орангутаны умнее восьмилетних детей
Ученые выяснили, что орангутаны умнее восьмилетних детей

Названы страны, которые проголосовали против новой резолюции ООН по Крыму

Названы страны, которые проголосовали против новой резолюции ООН по Крыму
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Постоянное представительство Украины при ООН опубликовало полный перечень стран, которые не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека.

Против принятия резолюции Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму проголосовали 27 стран. Постоянное представительство Украины в ООН привело их полный перечень.

Так, против документа проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Документ поддержали 65 стран. Это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года.

Первые две были приняты Генассамблеей 2016-го и 2017-го года. В этом году документ содержит целый ряд новых статей. Например, четко определяется, как правильно сейчас называть Крым во всех документах ООН.В резолюции вспомнили об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна выполнить требования международного права - освободить Крым и всех украинских граждан, незаконно лишенных свободы. Порошенко напомнил, что за последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две сверхважные резолюции по Крыму, которые дают России четкий сигнал: "международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Резолюция, Голосование, Генассамблея ООН, Нарушение прав человека, Оккупированный Крым, Против, Список стран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
03 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
04 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
05 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019
Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь