Названы страны, которые проголосовали против новой резолюции ООН по Крыму

Новости Украины: Постоянное представительство Украины при ООН опубликовало полный перечень стран, которые не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека.

Против принятия резолюции Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму проголосовали 27 стран. Постоянное представительство Украины в ООН привело их полный перечень.

Так, против документа проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Документ поддержали 65 стран. Это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года.

Первые две были приняты Генассамблеей 2016-го и 2017-го года. В этом году документ содержит целый ряд новых статей. Например, четко определяется, как правильно сейчас называть Крым во всех документах ООН.В резолюции вспомнили об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна выполнить требования международного права - освободить Крым и всех украинских граждан, незаконно лишенных свободы. Порошенко напомнил, что за последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две сверхважные резолюции по Крыму, которые дают России четкий сигнал: "международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова".