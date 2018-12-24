Опубликовано письмо 19-летнего украинского пленного моряка, который был ранен

Новости Украины: 19-летний украинский военнопленный моряк Андрей Эйдер в письме рассказал об условиях проживания в тюрьме, о свом здоровье и мечтах о скорейшем освобождении.

Украинская журналистка Таисия Турчин на своей странице в Facebook опубликовала письмо, которое ей прислал 19-летний украинский моряк Андрей Эйдер.

Как сообщалось ранее, его и еще 23 украинских моряков взяли в плен 25 ноября 2018 года, когда пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Эйдер является одним из раненных моряков. В письме украинский юноша написал, что его раны затягиваются, но подниматься и спускаться по лестнице пока трудно, так как большая нагрузка на ноги. Условия содержания описал, как нормальные и добавил, что могло бы быть и хуже.

Самый младший украинский военнопленный, которому 20 декабря исполнилось всего 19 лет, заявил, что желает поскорее вернуться домой. Он рассказал, что мечтает вернуться домой до конца января, но скорее всего, предположил юноша, этой мечте не суждено сбыться. Эйдер надеется на скорейшее политическое решение, пока прошло не так еще много времени с момента взятия его в плен.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает вероятным освобождение Россией пленных украинских моряков еще до Рождества. Украина и мировое сообщество признали военнопленными захваченных моряков, но власти РФ хотят судить их как простых граждан, которые якобы нарушили российскую границу.

Как сообщалось ранее, на итоговой ежегодной конференции 20 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук в Москве ставил вопрос об обмене украинских моряков, этот вопрос будет обсуждаться после завершения уголовного дела. При этом он отказался отвечать на вопрос российских СМИ об обмене граждан РФ, которые осуждены в Украине.