В ЦИК объяснили, как подать документы кандидатам в президенты с ID- паспортом

Новости Украины: Кандидат в президенты с паспортом в виде ID-карты подает в ЦИК ксерокопии лицевой и оборотной сторон паспорта в виде карточки и справку о о месте жительства.

Центральная избирательная комиссия своим постановлением от 31 декабря 2018 года разъяснила применение некоторых положений закона о выборах президента Украины при регистрации кандидатов.

Так, кандидат, у которого паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки, подает в ЦИК ксерокопии первой и второй страниц паспорта и всех страниц паспорта, где указываются сведения о его месте жительства.

Гражданин Украины, у которого паспорт гражданина Украины в виде карточки (ID-карты), подает в ЦИК ксерокопии лицевой и оборотной сторон паспорта в виде карточки вместе со справкой о регистрации места жительства.

Как сообщалось ранее, с 31 декабря официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины. Центральная избирательная комиссия Украины 27 декабря официально объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018. С сегодняшнего дня партии могут выдвигать кандидатов и подавать документы на их регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день 2018 года. Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

Напомним, бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игорь Шевченко первым сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.