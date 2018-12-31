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ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
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ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать

ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
19:23 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия проинформировала, что украинцы смогут проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации, граждане Украины смогут проголосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии. Соответствующие изменения утверждены постановлением ЦИК №274 от 27 декабря 2018 года, после рассмотрения представления Министерства иностранных дел Украины.

Таким образом, Центризбирком постановил ликвидировать избирательные участки №900075 (согласно постановлению ЦИК №67 от 12 апреля 2012 года, это помещение посольства Украины в РФ в Москве), №900077 (помещение Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону), №900078 (помещение Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге), №900117 (помещение консульства Украины в Екатеринбурге) и №900118 (помещение консульства Украины в Новосибирске).

Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Как сообщалось ранее, с 31 декабря официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.  Центральная избирательная комиссия Украины 27 декабря официально объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018. С сегодняшнего дня партии могут выдвигать кандидатов и подавать документы на их регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день 2018 года. Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

Напомним, бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игорь Шевченко первым сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

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Все по теме:

Ликвидация, Избирательные участки, ЦИК Украины, Посольство Украины в Грузии, Посольство Украины в Казахстане, Посольство Украины в Финляндии.
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