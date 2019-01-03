Бирюков рассказал о подготовке нового прохода кораблей через Керченский пролив

Новости Украины: В министерстве обороны заявили, что согласно международным договоренностям, украинские военные корабли могут передвигаться из Черного до Азовского моря.

Советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в эфире одного из телеканалов заявил, что в соответствии с международными договоренностями и соглашениями, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот.

Бирюков отметил, что украинская сторона продолжит осуществлять передвижение через Азовское море независимо от того, нравится это россиянам или нет.

Однако, советник главы МОУ отметил, что в следующий раз это будет осуществляться в присутствии международных наблюдателей.

При этом, Бирюков отметил, что произошедшая ситуация в Керченском проливе в первую очередь была спровоцирована самими россиянами, которые рассчитывали, что огонь первыми откроют украинцы.

В таком случае развития событий, Россия бы могла заявить об агрессивном поведении Украины. Однако, украинские корабли были захвачены в международных водах и в очередной раз напомнил, что Крым является территорией Украины.

Бирюков заявил, что в сложившейся ситуации Украина не может заявить, что испугалась и не будет осуществлять проход через Керченский пролив.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время Украина отправит военные корабли через Керченский пролив. Украина намерена предложить партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье, чтобы они присутствовали на наших кораблях для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил.