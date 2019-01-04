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Пятница, 04.01.2019
Россия хочет обвинить Киев в подготовке терактов на Донбассе и в Крыму
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Россия хочет обвинить Киев в подготовке терактов на Донбассе и в Крыму

Россия хочет обвинить Киев в подготовке терактов на Донбассе и в Крыму
13:44 Сегодня Телеграф Минобороны

Новости Украины: Россия готовится обвинить Украину в якобы подготовке терактов на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Россия готовится обвинить Украину в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

”Российский режим для усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Черноморско-Азовском регионе планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. С этой целью российская сторона готовит обвинения нашего государства в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым”, - сообщил он.

Кроме того, добавил Мотузяник, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, мосты, порты, предприятия, которые используют в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д., с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению.

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”Подчеркиваем, что эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины”, - заявил представитель МОУ.

Напомним, за минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

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Россия, Крым, Провокации, Донбасс, Теракты, ВСУ.
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