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Суд взялся за дело прокурора ГПУ, который погорел на взятке в $15 тысяч

Суд взялся за дело прокурора ГПУ, который погорел на взятке в $15 тысяч
13:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: НАБУ передало в суд дело уличенного во взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры.

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование дела прокурора Генпрокуратуры, которого уличили в получении 15 тысяч долларов взятки. Обвинительный акт в отношении него передан в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы завершили досудебное расследование действий прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины, уличенного в получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры 4 января направили обвинительный акт в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

В ходе следствия было установлено, что старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тыс. долларов за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, на условиях назначения условного наказания. В случае отказа от «предложения» старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет.

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По условиям «сделки», 20 тыс. долларов старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. 5 октября 2018 года прокурор был уличен в получении неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов. На следующий день ему сообщили о подозрении.

20 декабря 2018 года сторона защиты получила доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

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ГПУ, Суд, Генпрокуратура, НАБУ.
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