МИД отреагировал на предложение Чапутовича о привлечении ООН

Новости Украины: Уже пятый год ведется работа с целью более действенного привлечения ООН для прекращения войны России против Украины.

Украина и международные партнеры уже пятый год ведут работу с целью более действенного привлечения Организации Объединенных Наций для прекращения войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали предложение министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича об идее назначения специального посла генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам Украины.

”В Нью-Йорке уже пятый год ведется работа по поиску наиболее эффективных форм привлечения ООН к прекращению войны, развязанной Россией. Инициатива, о которой сегодня пишут СМИ, не нова и уже обсуждалась в Нью-Йорке с нашими партнерами, которые также настроены на искреннее и эффективное привлечение ООН”, - заявила Зеленко.

”Работа будет и в дальнейшем продолжаться, в том числе, по мере готовности РФ вести диалог, а не осуществлять саботаж любых инициатив в отношении Украины”, - подчеркнула она.

Кроме того, в МИД напомнили, что в новой резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму ”значительно повышена роль генерального секретаря ООН, который теперь должен докладывать Генеральной ассамблее о ситуации с правами человека, и для этого у него есть механизм - Мониторинговая миссия ООН, которая уже пятый год действует в Украине”.

”Кроме того, прямой контакт с Генеральным секретарем ООН есть и у президента, и у министра иностранных дел, которые могут с ним обсудить насущные вопросы в случае необходимости. Украина остается полностью приверженной политико-дипломатическим инструментам урегулирования конфликта с РФ”, - отметила Зеленко.

”Исходим из того, что ключевой задачей международного сообщества является усиление давления на РФ с тем, чтобы заставить Кремль занять более конструктивную позицию о прекращении вооруженной агрессии против Украины и оккупации части ее территории. В этой связи мы приветствуем роль США и ЕС, которые являются активными контрибуторами в международные усилия, направленные на пресечение нарушений фундаментальных принципов и норм международного права со стороны РФ”, - отметила пресс-секретарь МИД.