Скачать
Пятница, 04.01.2019
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Вселенский патриарх призвал православных патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Варфоломей призвал патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества

МИД отреагировал на предложение Чапутовича о привлечении ООН

МИД отреагировал на предложение Чапутовича о привлечении ООН
17:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Уже пятый год ведется работа с целью более действенного привлечения ООН для прекращения войны России против Украины.

Украина и международные партнеры уже пятый год ведут работу с целью более действенного привлечения Организации Объединенных Наций для прекращения войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали предложение министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича об идее назначения специального посла генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам Украины.

Чапутович: Nord Stream 2 убивает Украину и разрушает последствия санкций

”В Нью-Йорке уже пятый год ведется работа по поиску наиболее эффективных форм привлечения ООН к прекращению войны, развязанной Россией. Инициатива, о которой сегодня пишут СМИ, не нова и уже обсуждалась в Нью-Йорке с нашими партнерами, которые также настроены на искреннее и эффективное привлечение ООН”, - заявила Зеленко.

”Работа будет и в дальнейшем продолжаться, в том числе, по мере готовности РФ вести диалог, а не осуществлять саботаж любых инициатив в отношении Украины”, - подчеркнула она.

Кроме того, в МИД напомнили, что в новой резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму ”значительно повышена роль генерального секретаря ООН, который теперь должен докладывать Генеральной ассамблее о ситуации с правами человека, и для этого у него есть механизм - Мониторинговая миссия ООН, которая уже пятый год действует в Украине”.

Польша предлагает изменить "нормандский" формат

”Кроме того, прямой контакт с Генеральным секретарем ООН есть и у президента, и у министра иностранных дел, которые могут с ним обсудить насущные вопросы в случае необходимости. Украина остается полностью приверженной политико-дипломатическим инструментам урегулирования конфликта с РФ”, - отметила Зеленко.

”Исходим из того, что ключевой задачей международного сообщества является усиление давления на РФ с тем, чтобы заставить Кремль занять более конструктивную позицию о прекращении вооруженной агрессии против Украины и оккупации части ее территории. В этой связи мы приветствуем роль США и ЕС, которые являются активными контрибуторами в международные усилия, направленные на пресечение нарушений фундаментальных принципов и норм международного права со стороны РФ”, - отметила пресс-секретарь МИД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, ООН, РФ, МИД Украины, Яцек Чапутович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
03 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
04 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
05 Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Святвечер-2019: Традиционные рецепты богатой кутьи
Святвечер-2019: Традиционные рецепты богатой кутьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь