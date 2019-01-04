Омелян: Блокада РФ украинских портов бьет по экономике

Новости Украины: Из-за блокады РФ портов Мариуполя и Бердянска, они дальше продолжают нести убытки, несмотря на стабильную ситуацию.

Ситуация в портах Мариуполя и Бердянска стабильная, однако они и дальше несут убытки вследствие блокады Россией Керченского пролива. Об этом заявил в пятницу министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире Радио Свобода.

"Реально Россия прилагает все средства и методы, чтобы блокада продолжалась. Более того, мы имеем отзыв этой ситуации, когда много судовладельцев, понимая, что срок ожидания для прохождения Керченским проливом является очень долгим, переориентируют свои судна на порты или Черного моря, или вообще другие направления. Это плохо, потому что это бьет по экономике всего края. И, безусловно, это была хорошо продуманная операция российской стороны, чтобы дестабилизировать Мариуполь, Бердянск и вообще весь регион", – рассказал он.

По мнению чиновника, Москва пытается дестабилизировать украинское Приазовье, чтобы проложить сухопутный коридор в аннексированный Крымский полуостров.

"Сейчас очередей нет, задержек вроде тоже нет. Но мы понимаем, что это все происходит в ручном режиме. Поскольку международное давление на Россию сейчас очень высокое, они делают вид, что все окей. Как только давление немного ослабнет, безусловно, они вернутся к этой практике. Потому что их цель - дестабилизировать Приазовье и, безусловно, в дальнейшем получить коридор к Крыму и, я думаю, продолжить свою экспансию", – отметил Омелян.

По его словам, правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить нормальную работу портов, и сейчас она является стабильной. Однако министр обращает внимание на то, что с начала российской агрессии доходы и Мариуполя и Бердянска сократились.

"Если за последние несколько лет грузопоток того же мариупольского порта упал втрое, в Бердянске тоже существенно сократился, то это не улучшает экономическую ситуацию в этих двух портах", – говорит он.

Как сообщалось, 7 декабря Государственная пограничная служба Украины заявляла, что Россия, вопреки международному праву, продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив, в связи с чем в ожидании прохода там находится более 140 судов.

29 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов, всего заблокировано 35 судов.

Позже в Мининфраструктуры сообщали о частичном разблокировании портов.