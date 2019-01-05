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Порошенко прибыл в Стамбул, где сегодня подпишут Томос

Порошенко прибыл в Стамбул, где сегодня подпишут Томос
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул, где сегодня, 5 января, пройдет подписание Томоса для Православной церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул, где сегодня состоится церемония подписания Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

"Сразу после прилета состоится встреча президентов Украины и Турции. После встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, Петр Порошенко посетит Вселенский патриархат, где состоится церемония подписания Томоса", - уточнили организаторы.

Томос будет подписан Вселенским Патриархом Варфоломеем. Торжества, связанные с Томосом, будут продолжаться во Вселенском патриархате в Стамбуле два дня. Завтра, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоится вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправят Вселенский патриарх Варфоломей и Митрополит Епифаний.

Напомним, 17 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко впервые заявил об официальном прошении к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии. Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября. Российская православная церковь и руководители Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и сопротивлялись процессу. Впрочем, 3 ноября Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

В Стамбуле сегодня подпишут Томос для ПЦУ

В соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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Стамбул, Встреча, Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Подписание Томоса.
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