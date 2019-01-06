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Воскресенье, 06.01.2019
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Украинская церковь имеет исключительно духовное родство с Константинополем

Украинская церковь имеет исключительно духовное родство с Константинополем
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украинская церковь не будет зависимой от Константинополя.

Православная церковь Украины духовно объединилась с церковью-матерью, но не будет зависимой от Константинополя.

В этом заверил экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Памфилийский Даниил из США в интервью телеканалу “Прямий”.

"Некоторые личности начали упрекать Вселенскую патриархию, что в Томосе вписана какая-то духовная зависимость Украинской церкви от Константинополя. Конечно, это церковь-мать. У нас духовные отношения с церковью-матерью. Это не значит, что Украинская православная церковь является зависимой от Константинополя - она имеет духовное родство с ней, она признает верховенство Вселенского патриарха как первого среди равных. Но это не значит, что она имеет какую-то зависимость от Константинополя", - сказал архиепископ Даниил.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Украина, США, Церковь, Православная Церковь Украины, ПЦУ, Архиепископ Памфилийский Даниил.
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