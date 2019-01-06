В Саудовской Аравии будут бороться с "тайными разводами" с помощью СМС

В Саудовской Аравии сегодня вступает в силу решение, которое прекратит практику "тайных разводов", когда женщина не знает о соответствующем решении мужа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как пишет издание, по новым правилам, суды обязаны отправлять женщинам SMS с решением о разводе.
По мнению местных адвокатов, это наконец положит конец "тайным разводом".
Такие изменения должны обеспечить права женщин при процедуре развода, например, право на алименты.
СМИ отмечает, что это мероприятие является частью экономических и социальных реформ, которые внедряет наследный принц Мохаммед бин Салман.
Раньше, например, женщинам разрешили посещать футбольные матчи и работать на должностях, которые ранее традиционно занимали мужчины.