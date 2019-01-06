В Саудовской Аравии будут бороться с "тайными разводами" с помощью СМС

Новости Украины: Женщины в Саудовской Аравии будут узнавать о разводе из SMS, это должно положить конец "тайным разводам".

В Саудовской Аравии сегодня вступает в силу решение, которое прекратит практику "тайных разводов", когда женщина не знает о соответствующем решении мужа, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как пишет издание, по новым правилам, суды обязаны отправлять женщинам SMS с решением о разводе.

По мнению местных адвокатов, это наконец положит конец "тайным разводом".

Такие изменения должны обеспечить права женщин при процедуре развода, например, право на алименты.

СМИ отмечает, что это мероприятие является частью экономических и социальных реформ, которые внедряет наследный принц Мохаммед бин Салман.

Раньше, например, женщинам разрешили посещать футбольные матчи и работать на должностях, которые ранее традиционно занимали мужчины.