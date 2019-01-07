Киев направил в ЕСПЧ жалобу на Москву из-за ситуации в Керченском проливе

Новости Украины: Украина направила в ЕСПЧ полноценное заявление из-за ситуации на Азове.

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полноценное заявление против России с требованием признать незаконным арест наших моряков, которые 25 ноября были захвачены Россией в районе Керченского пролива. Об этом уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Кто весь Сочельник заканчивает межгосударственную жалоба против России о нарушении прав украинских моряков, тот Секретарит уполномоченного по ЕСПЧ. Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление по делу #55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной отвености. Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции", - говорится в сообщении.