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Понедельник, 07.01.2019
Киев направил в ЕСПЧ жалобу на Москву из-за ситуации в Керченском проливе
Киев направил в ЕСПЧ жалобу на Москву из-за ситуации в Керченском проливе
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Киев направил в ЕСПЧ жалобу на Москву из-за ситуации в Керченском проливе

Киев направил в ЕСПЧ жалобу на Москву из-за ситуации в Керченском проливе
15:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украина направила в ЕСПЧ полноценное заявление из-за ситуации на Азове.

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полноценное заявление против России с требованием признать незаконным арест наших моряков, которые 25 ноября были захвачены Россией в районе Керченского пролива. Об этом уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Кто весь Сочельник заканчивает межгосударственную жалоба против России о нарушении прав украинских моряков, тот Секретарит уполномоченного по ЕСПЧ. Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление по делу #55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной отвености. Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции", - говорится в сообщении.

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Россия, Черное море, РФ, Керченский пролив, ЕСПЧ.
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