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Священник бывшей УПЦ (МП) сядет в тюрьму на 6 лет

Священник бывшей УПЦ (МП) сядет в тюрьму на 6 лет
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины: В Луганской области суд приговорил священника бывшей УПЦ МП к шести годам тюрьмы за пособничество российским оккупантам.

Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил священника Украинской православной церкви Московского патриархата к шести годам лишения свободы за пособничество российским оккупантам.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ установили, что в апреля 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств Вооруженных сил Украины в район проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Приговор вступил в законную силу, начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.

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СБУ, Луганская область, Священник, Московский Патриарх.
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