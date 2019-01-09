Канада готовит новые санкции против России

Новости Украины: В МИД Канады создали специальное подразделение, которое занимается внедрением санкций.

Этого года стоит ожидать расширения канадских санкций против России. Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

“На этот момент список канадских санкций, наложенных на россиян и сепаратистов с востока Украины и Крыма, является достаточно длинным. Канада остается одним из лидеров среди стран, которые активно используют инструмент санкций, но мы знаем, что наши канадские коллеги всерьез думают о новых шагах в этом направлении”, - сказал Шевченко.

По его словам, облегчить введение новых санкций сможет недавно принятый “закон Магнитского”. “Мы очень рассчитываем, что этот закон позволит усилить давление на тех россиян, которые участвовали в незаконных уголовных процессов против украинских политических заключенных, преследование крымских татар и тому подобное. Думаю, есть большая вероятность, что мы увидим больше санкционного давления со стороны Канады в этом году”, - отметил посол.

Он добавил, что в канадском МИДе даже создали специальное подразделение, которое занимается введением санкций. “Мы надеемся, что это позволит Канаде активно использовать инструмент санкций для восстановления в мире верховенство права”, - отметил Шевченко.

Как сообщалось, так называемый “закон Магнитского” позволяет Канаде вводить санкции на чиновников-коррупционеров и нарушителей прав человека, независимо от их гражданства.