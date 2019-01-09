Ельченко объяснил решение Порошенко отправить ВСУ на Мали

Новости Украины: Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко объяснил, почему Украина должна принять участие в миротворческой миссии ООН в Мали.

Несмотря на агрессию РФ, Украина будет выполнять обязательства перед ООН по поддержанию мира и безопасности. Участие в миротворческих операциях дает опыт украинским силовикам, приносит средства в госбюджет.

Об этом Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту.

“Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию на востоке, Украина как одна из стран-основательниц ООН не отказывается от своих обязательств в рамках поддержания международного мира и безопасности. Опыт, который получают украинские военные и полицейские в составе международных операций, полезен как для их профессионального роста, так и для дальнейшей службы на благо защиты Украины от внешнего агрессора”, - пояснил он.

Дипломат рассказал, что за время независимости в операциях ООН по поддержанию мира приняли участие более 40 тыс. украинских военнослужащих и полицейских. По его словам, сейчас 306 украинцев принимают участие в пяти таких операциях: в Демократической Республике Конго, на Кипре, в регионе Абьей на границе между Суданом и Южным Суданом, в Косово, а также в Южном Судане.

“Указ Президента Украины открывает возможность расширения географии миротворческой деятельности Украины. Что касается непосредственно Мали, то Украина, согласно указа, направит в состав Миссии ООН национальный персонал до 20 человек из числа ВСУ и будет изучать возможности более широкого участия в этой миссии в будущем”, - заверил он.

Ельченко также пояснил, что Секретариат ООН на постоянной основе обращается к Украинскому государству с предложением принять участие в ключевых полевых миссиях “учитывая высокий профессионализм и преданность делу украинских военных”. Кроме того, участие в операциях ООН по поддержанию международного мира и безопасности также приносит дополнительное финансирование государственному бюджету Украины.

“Участие нашего государства в миротворческой деятельности также способствует поступлению от Секретариата ООН дополнительных средств в государственный бюджет”, - отметил Ельченко.