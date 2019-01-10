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Родные: Украинского политзаключенного Панова этапируют в российский Омск

Родные: Украинского политзаключенного Панова этапируют в российский Омск
09:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Фигуранта "дела украинских диверсантов" Евгения Панова этапируют в одну из колоний российского Омска.

Осужденного в Крыму по «делу украинских диверсантов» Евгения Панова этапируют в одну из колоний российского Омска. Об этом Крым.Реалии сообщила его мать Вера Котелянец.

"После того, как его вывезли из Крыма, а это уже более чем месяц – у нас с ним нет никакой связи, и мы даже не знаем точно, где он. Но несколько недель назад нам удалось узнать, что Жен., скорее всего, этапируют в одну из колоний в Омске. Мы также точно знаем, что на сегодняшний день он уже проехал Оренбург, Челябинск и Тюмень. Я связалась с российскими правозащитниками и украинским консулом в Новосибирске, они пообещали, что по возможности будут отслеживать его перемещение и прибытие уже непосредственно в колонию. В Омске несколько колоний, в какую именно он попадет я пока сказать не могу", – рассказала мать Панова.

Накануне сообщалось, что конечным пунктом этапа украинца Евгения Панова может стать колония в российском Омске. Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец, ссылаясь на неподтвержденную информацию.

Как сообщалось, 5 декабря осужденного по делу "украинских диверсантов" политзаключенного Панова этапировали в аннексированный Крым из Москвы. В Москве Панов находился в СИЗО-1 "Матросская тишина", там его недавно посетил украинский консул.

Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву 9 октября.

25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор политзаключенному Евгению Панову, незаконно осужденному в анексованому Крыму по "делу диверсантов", до 8 лет колонии строгого режима.

ФСБ России 10 августа 2016 года заявила о задержании 7 августа "организатора терактов" и ликвидации "агентурной сети Главного управления разведки Украины", одним из которых якобы является гражданин Украины Панов Евгений Александрович.

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Фигуранты дела "кримских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей сначала содержались в московском СИЗО "Лефортово".

Всего в России и анексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Россия, Крым, Омск, Политзаключенные, Евгений Панов.
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