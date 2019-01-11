Прокурор Мюллер проверяет украинцев, ездивших на инаугурацию Трампа

Новости Украины: Американские прокуроры заинтересовались целями украинских политиков и бизнесменов, присутствующих на инаугурации Трампа.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер взялся за расследование посещений украинскими политиками и бизнесменами инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на The New York Times.

Согласно сообщению СМИ, федеральные прокуроры опросили нескольких свидетелей касательно причастности граждан Украины к инаугурационным процессам в США, в частности, с кем они встречали и что обсуждали. В списке подозреваемых числятся Сергей Левочкин, Сергей Кивалов, Виталий Хомутынник, Павел Фукс и Андрей Артеменко.

Прокуроры США убеждены, что украинские бизнесмены и политики, присутствующие на инаугурации действующего президента Дональда Трампа могли позиционировать себя как посредников ради налаживания отношений с Россией.

Некоторые украинцы из этого списка могли представлять планы, совпадающие с интересами Кремля, в том числе отмену санкций против России за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуацию на востоке Украины.