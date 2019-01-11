После военного положения в Украину не пустили более 800 россиян

Новости Украины: Украинские пограничники по окончанию военного положения продолжают тщательно проверять иностранных граждан, в частности граждан РФ.

По окончанию военного положения в Украине из России не пустили более 800 россиян, сообщает Государственная пограничная служба.

"После прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

В Госпогранслужбе отметили, что на границе постоянно проводятся дополнительные меры с целью оценивания степени риска допущения граждан РФ на территорию Украины.

Также в ведомстве напомнили, что за время военного положения в Украину не пустили 1651 гражданина РФ.