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Арьев рассказал, кого на самом деле поддержит Украина на посту главы ПАСЕ

Арьев рассказал, кого на самом деле поддержит Украина на посту главы ПАСЕ
21:03 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Украинцы в ПАСЕ поддержат литовца на генсека Совета Европы, несмотря на намеки МИДа.

Большинство членов украинской делегации в ПАСЕ поддерживают кандидатуру Андрюса Кубилюса на выборах генерального секретаря Совета Европы.

Об этом написал глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Чтобы не было различных домыслов: генерального секретаря Совета Европы выбирают члены ПАСЕ. Большинство украинской делегации давно определились - мы поддерживаем кандидатуру Андриаса Кубилиуса, бывшего премьера Литвы и автора проекта плана Маршала для Украины", - написал Арьев.

Сегодня было обнародовано заявление заместителя главы МИД Сергея Кислицы, из которой следовало, что украинское правительство поддерживает на выборах главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Впрочем, выбирать нового генсека Совета Европы именно члены Парламентской ассамблеи в июне 2019 года. На должность претендуют четверо кандидатов.

Мандат нового генсека начинается 1 октября 2019.

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Все по теме:

ПАСЕ, Литва, Владимир Арьев, Андрюс Кубилюс.
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