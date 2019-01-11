Арьев рассказал, кого на самом деле поддержит Украина на посту главы ПАСЕ

Новости Украины: Украинцы в ПАСЕ поддержат литовца на генсека Совета Европы, несмотря на намеки МИДа.

Большинство членов украинской делегации в ПАСЕ поддерживают кандидатуру Андрюса Кубилюса на выборах генерального секретаря Совета Европы.

Об этом написал глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Чтобы не было различных домыслов: генерального секретаря Совета Европы выбирают члены ПАСЕ. Большинство украинской делегации давно определились - мы поддерживаем кандидатуру Андриаса Кубилиуса, бывшего премьера Литвы и автора проекта плана Маршала для Украины", - написал Арьев.

Сегодня было обнародовано заявление заместителя главы МИД Сергея Кислицы, из которой следовало, что украинское правительство поддерживает на выборах главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Впрочем, выбирать нового генсека Совета Европы именно члены Парламентской ассамблеи в июне 2019 года. На должность претендуют четверо кандидатов.

Мандат нового генсека начинается 1 октября 2019.