Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым

Новости Украины: НВФ сосредотачивают свои усилия в основном на Мариупольском направлении, так как Азовское море представляет особый интерес для России.

Сейчас российско-оккупационные войска на Донбассе сосредотачивают свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, информирует пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные силы не атакуют, но это не означает, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт. В настоящее время враг сосредотачивает свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря", - сказал он.

По словам Наева, Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины.

"И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", - убежден он.

Напомним, 2 декабря президент Петр Порошенко заявил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление абсурдным.