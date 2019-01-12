Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым

Сейчас российско-оккупационные войска на Донбассе сосредотачивают свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря.
Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, информирует пресс-центр ООС.
"Российские оккупационные силы не атакуют, но это не означает, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт. В настоящее время враг сосредотачивает свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря", - сказал он.
По словам Наева, Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины.
"И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", - убежден он.
Напомним, 2 декабря президент Петр Порошенко заявил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление абсурдным.