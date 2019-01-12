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В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос

В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
20:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко пригласили в СБУ в качестве свидетеля.

Служба безопасности Украины пригласила на допрос лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма, сообщила пресс-служба СБУ.

"Вызов связан с обнародованием им (А.Гриценко – ред.) в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

В пресс-службе отметили, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ являются "патриотической гражданской позицией".

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"В то же время, с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представления его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", - сказано в сообщении.

Напомним, лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины (2005-2007 года) Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 15 января.

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СБУ, Анатолий Гриценко, Допрос, Свидетель.
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