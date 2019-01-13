Порошенко о прихожанах УПЦ МП: За уши в новую церковь никто тянуть не будет

Новости Украины: Президент Петр Порошенко прибыл в Винницу на литургию по случаю получения Томоса об автокефалии ПЦУ - также в город привезли сам Томос.

Петр Порошенко прибыл в Винницу на праздничную литургию по случаю получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Кроме Порошенко, на литургии также присутствует Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат Алексей Порошенко и другие.

Литургию проводит предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Порошенко подчеркнул, что "за уши в новую церковь никто никого тянуть не будет - ни власть, ни священники".

"Если хочет кто-то сохранить евхристийное единство с русской церковью - это его выбор. Если он себе сможет объяснить, почему он ходит в московскую церковь, когда Москва убивает украинцев - нет проблем. Я как президент и гарант Конституции буду защищать их выбор", - сказал президент.

При этом он добавил, что так же будет защищать выбор тех, кто принял решение присоединиться к новой Православной Церкви Украины.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В Украине Томос впервые продемонстрировали на праздничной божественной литургии 7 января в Софии Киевской.