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Омбудсмен: Оккупанты пообещали отвезти больного политзаключенного Бекирова в больницу

Омбудсмен: Оккупанты пообещали отвезти больного политзаключенного Бекирова в больницу
12:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Оккупанты пообещали, что 14 января больного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отвезут в больницу.

Так называемый руководитель Федеральной службы исполнения наказаний в оккупированном Крыму пообещал, что в понедельник удерживаемого в СИЗО больного украинского активиста Эдема Бекирова отвезут в больницу.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая провела разговор с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

"После нашей последней беседы, она [Москалькова] узнала в каких условиях сейчас содержится крымский татарин, инвалид первой группы Эдем Бекиров, имеющий ряд заболеваний. По словам российского Омбудсмена, больной диабетом Эдем Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым", - отметила Денисова.

Кроме того, Москалькова предоставила украинскому омбудсмену справку о том, что к Бекирову в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители "общественной наблюдательной комиссии Крыма".

"Они сообщили, что Эдема Бекирова удерживают в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает", - указала уполномоченный Рады.

"По моей просьбе Татьяна Москалькова уже поговорила с "руководителем" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму и он пообещал, что в понедельник Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских обследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь", - сообщила Денисова.

Москалькова также рассказала Денисовой о состоянии украинца, политзаключенного Станислава Клиха.

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"Со слов Москальковой, Уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается. Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - заявила омбудсмен.

Как сообщалось, 12 декабря российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом крымскотатарского общественного активиста Бекирова. Мужчину вывезли в здание ФСБ в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Эдем Бекиров болеет сахарным диабетом, у него ампутирована нога. Дочь Элеонора Бекирова сообщила, что недавно ее отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинской помощи. 13 декабря так называемый "суд" в Симферополе назначил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

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Крым, ФСБ, Крымскотатарский активист, Эдем Бекиров.
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