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Экс-глава СБУ заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Экс-глава СБУ заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины
20:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы.

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о выдвижении кандидатом в президенты Украины.

"Сегодня я принял решение и начал готовить документы для подачи в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины", - сказал И.Смешко в программе Дмитрия Гордона в эфире 112 канала вечером в воскресенье.

И. Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года.

Напомним, Служба безопасности Украины пригласила на допрос лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. В пресс-службе отметили, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ являются "патриотической гражданской позицией".

Также сообщалось, что 12 января 2019 года лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты Украины. После этого, А.Гриценко провел брифинг для журналистов, повторив основные тезисы своей избирательной кампании, и выступил перед своими сторонниками, которые пришли поддержать его к зданию ЦИК.

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Президентские выборы, Кандидат, Игорь Смешко, Экс-глава СБУ, Выборы 2019.
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